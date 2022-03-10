Pera Palas Oteli Hangi İlde Nerede? Peride Pera Palas Gerçek Mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Nerede Çekildi?

Şimdilerde Netflix seyircisini adeta avcunun içine almış olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, farklı konusundan oyuncularına kadar dizi izleyicisinden tam not almayı başardı. Bunların yanı sıra çekim mekanları ile de adeta seyircisini büyüleyen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, izleyicisinin aklında pek çok soru işareti de bıraktı. Peki, Pera Palas Oteli hangi ilde nerede? Peride Pera Palas gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekildi? İşte, detaylar…

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