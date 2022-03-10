Pera Palas Oteli Hangi İlde Nerede? Peride Pera Palas Gerçek Mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Nerede Çekildi?
Şimdilerde Netflix seyircisini adeta avcunun içine almış olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, farklı konusundan oyuncularına kadar dizi izleyicisinden tam not almayı başardı. Bunların yanı sıra çekim mekanları ile de adeta seyircisini büyüleyen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Netflix seyircisini adeta avcunun içine almış olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, farklı konusundan oyuncularına kadar dizi izleyicisinden tam not almayı başardı. Bunların yanı sıra çekim mekanları ile de adeta seyircisini büyüleyen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, izleyicisinin aklında pek çok soru işareti de bıraktı. Peki, Pera Palas Oteli hangi ilde nerede? Peride Pera Palas gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekildi? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 00:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.