Sadakatsiz Dizisinde Derin Ömrünü Tamamladı! “Eyşan Modu Açılmış” Son 8 Dediler, Ortalığı Karıştırdılar! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de her şey yerle bir oldu! Asya’dan gelen atakla birlikte Derin ömrünü tamamladı! Yeni bölüm fragmanını izleyenler ise “Eyşam modu açılmış” yorumunda bulundu! Son 8 bölümün kalmasıyla birlikte ortalık iyice karıştı. Peki, Sadakatsiz dizisinden Derin ayrılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelecekti ama yaşanan sorunlardan dolayı ekranlara gelmemişti. Dizi bir hafta arayla ekranlara gelmeye karar vermişti. Büyük bir değişimin yaşanacağı Sadakatsiz dizisinde yeni bölüm fragmanı ise her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.