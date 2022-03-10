Sadakatsiz Dizisinde Derin Ömrünü Tamamladı! “Eyşan Modu Açılmış” Son 8 Dediler, Ortalığı Karıştırdılar! Neler Oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelecekti ama yaşanan sorunlardan dolayı ekranlara gelmemişti. Dizi bir hafta arayla ekranlara gelmeye karar vermişti. Büyük bir değişimin yaşanacağı Sadakatsiz dizisinde yeni bölüm fragmanı ise her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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