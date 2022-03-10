- 10 Mar 2022 - 11:38 G: 10 Mar 2022 - 12:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Hiç Görülmeyen Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Estetik Fiyaskosu Büyük Patlak Verdi! "Yok Artık!"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündeme hiç gözükmeyen bir görseliyle düştü. Ağzı, yüzü ve burnundaki değişiklikler ise merak konusu oldu. Estetik iddialarıyla sık sık anılan Buse Varol’un bu paylaşımı ise fiyaskoların patlak vermesine neden oldu! Birçok kişi ise Buse Varol’un bu paylaşımına karşılık olarak “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol bir organizasyon düzenlerken; Alişan ise mütevazi bir şekilde ailesiyle kızının doğum gününü kutlamıştı. İkilinin ayrı ayrı kutlamalar düzenlemesi ise akıllara ikilinin arasının soğuk olduğunu getirmişti ki, çok geçmeden ikilinin boşanacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Buse Varol, geçtiğimiz yıllarda çekilmiş olan ve kimsenin görmediği bir görseli paylaşarak şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Hiç Görülmeyen Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Estetik Fiyaskosu Büyük Patlak Verdi! "Yok Artık!"

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