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10 Mar 2022 - 11:38

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Hiç Görülmeyen Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Estetik Fiyaskosu Büyük Patlak Verdi! "Yok Artık!"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündeme hiç gözükmeyen bir görseliyle düştü. Ağzı, yüzü ve burnundaki değişiklikler ise merak konusu oldu. Estetik iddialarıyla sık sık anılan Buse Varol’un bu paylaşımı ise fiyaskoların patlak vermesine neden oldu! Birçok kişi ise Buse Varol’un bu paylaşımına karşılık olarak “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…