- 10 Mar 2022 - 11:58 G: 10 Mar 2022 - 12:18

Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor macerasına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel ise dün akşam ekranlara gelen bölümün başrolü oldu! Gözyaşlarına boğulan Ayşe Yüksel, aldığı haberle birlikte zırıl zırıl ağladı! Gözyaşları sel olup akan Ayşe Yüksel, hayranlarını paramparça etti. Birçok kişi ise “Acun bunu bizi yapma” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise son eleme adayları ve elenecek isim ortaya çıkmıştı. Birsen Bekgöz hayranlarına ve hayallerine veda eden isim olmuştu. İletişim ve dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı ise ailelerinden gelen mesajları okumuştu. Ayşe Yüksel ise o anlarda daha fazla dayanamadı ve hüngür hüngür ağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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