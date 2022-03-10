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10 Mar 2022 - 11:58

Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor macerasına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel ise dün akşam ekranlara gelen bölümün başrolü oldu! Gözyaşlarına boğulan Ayşe Yüksel, aldığı haberle birlikte zırıl zırıl ağladı! Gözyaşları sel olup akan Ayşe Yüksel, hayranlarını paramparça etti. Birçok kişi ise “Acun bunu bizi yapma” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…