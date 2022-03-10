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10 Mar 2022 - 12:38

Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ekranlara gelmesi için hazırlıklar yavaş yavaş başlamıştı. Her sezon dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında skandal bir karar verildi! All Star yarışması için Acun Ilıcalı elini attı ve tüm başvurular durdu! Öyle isimlere Masterchef yarışması için teklif gitti ki, milyonlarca kişi “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…