- 10 Mar 2022 - 12:38 G: 10 Mar 2022 - 13:06

Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ekranlara gelmesi için hazırlıklar yavaş yavaş başlamıştı. Her sezon dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında skandal bir karar verildi! All Star yarışması için Acun Ilıcalı elini attı ve tüm başvurular durdu! Öyle isimlere Masterchef yarışması için teklif gitti ki, milyonlarca kişi “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her sezon izlenme rekorları kıran Masterchef yarışmasının finaliyle birlikte Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin karşı karşıya gelmişti. Eren Kaşıkçı “Bostan” adını verdiği yemeğiyle; Hasan Biltekin’in “Hayat” adını verdiği yemeği karşısında daha çok beğeni almıştı. Eren Kaşıkçı kupayı Hasan Biltekin’le kaldırmıştı. Büyük bir beğeni toplayan Masterchef yarışması için sözleşmelerin gönderildiği isimlerde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 12:38 Ankara- Yaşam

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