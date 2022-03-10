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10 Mar 2022 - 13:01

Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride’den Gelen Atak Yağları Eritti; “Sonunda Kurtuluyoruz” Twitter Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Camdaki Kız’da Cana karakteriyle ilgili ilginç bir iddia sosyal medyayı salladı! Cana karakteriyle milyonları her bölümde şok eden Hande Ataizi’nin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Feride’den gelen atak ise seyircilerin yağlarının erimesine neden oldu. Birçok kişi ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ı sallayan Camdaki Kız gelişmesi!