Camdaki Kız Dizisinde Cana Ölüyor Mu? Feride’den Gelen Atak Yağları Eritti; “Sonunda Kurtuluyoruz” Twitter Sallanıyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Camdaki Kız’da Cana karakteriyle ilgili ilginç bir iddia sosyal medyayı salladı! Cana karakteriyle milyonları her bölümde şok eden Hande Ataizi’nin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Feride’den gelen atak ise seyircilerin yağlarının erimesine neden oldu. Birçok kişi ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ı sallayan Camdaki Kız gelişmesi!
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde her bölüm seyirciye ayrı bir heyecan katıyor. Son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde seyircide şok uyandıracak bir gelişme yaşanmıştı. Nalan artık gözünü açarken; Sedat’la olan arasındaki bağlarının iplerini elini alması şok etmişti. Şimdi ise büyük kriz resmen çıktı! Camdaki Kız dizisinde Cana karakteri herkese “Elveda” demeye hazırlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.