Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

Show TV ekranlarına geçtiğimiz haftalarda iddialı bir giriş yapan Ay Yapım imzalı Baba dizisi, hızla ekranlara alıştı. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile seyircisini adeta büyüleyen Baba dizisi, reytinglerde de istediğini aldı. Ancak, geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia Baba dizisini zor durumda bıraktı. İddiaya göre, Baba dizisinin finali resmen ifşa oldu! Peki, Baba dizisi gerçek mi uyarlama mı? Baba dizisinin finalinde ne oluyor, ne olacak? İşte, detaylar…

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