Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
Show TV ekranlarına geçtiğimiz haftalarda iddialı bir giriş yapan Ay Yapım imzalı Baba dizisi, hızla ekranlara alıştı. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile seyircisini adeta büyüleyen Baba dizisi, reytinglerde de istediğini aldı. Bu yükselişle birlikte final sahnesi ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Show TV ekranlarına geçtiğimiz haftalarda iddialı bir giriş yapan Ay Yapım imzalı Baba dizisi, hızla ekranlara alıştı. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile seyircisini adeta büyüleyen Baba dizisi, reytinglerde de istediğini aldı. Ancak, geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia Baba dizisini zor durumda bıraktı. İddiaya göre, Baba dizisinin finali resmen ifşa oldu! Peki, Baba dizisi gerçek mi uyarlama mı? Baba dizisinin finalinde ne oluyor, ne olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Mar 2022 - 11:37 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.