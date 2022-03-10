- 10 Mar 2022 - 16:34

Masumlar Apartmanı Dizisinde Bebek Haberi Cinnet Geçirtti! Kocasına Bir Kez Bile Dokunmadı Ama Yaşananlar Sinir Krizi Yaşattı!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile adeta yeri göğü inletti. Geçtiğimiz salı ekranlara gelen 61. son bölümü ile herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı dizisi, dizide yer alan bir detaylaysa seyircisini adeta şoke etti. İşte sevilen dizi Masumlar Apartmanından son detaylar...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile adeta yeri göğü inletti. Geçtiğimiz salı ekranlara gelen 61. son bölümü ile herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı dizisi, dizide yer alan bir detaylaysa seyircisini adeta şoke etti. Gülben’in hamile kalmasına takılan Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicisi, hemen harekete geçti! Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin 61. son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı dizisinin 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisi Gülben hamile mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

10 Mar 2022 - 16:34 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… mask
Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
Pera Palas Oteli Hangi İlde Nerede? Peride Pera Palas Gerçek Mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Nerede Çekildi? mask
Pera Palas Oteli Hangi İlde Nerede? Peride Pera Palas Gerçek Mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Nerede Çekildi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisini Bekleyenlere Müjde! Oktay Kaynarca Yeniden Döndüğünü Duyurdu! Kıyamet Günü Yakındır… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisini Bekleyenlere Müjde! Oktay Kaynarca Yeniden Döndüğünü Duyurdu! Kıyamet Günü Yakındır…
Yargı Dizisinin Ceylin’inden Ayrılık İtirafı! Büyük Aşkına Noktayı Koymuştu; Son Durum Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’inden Ayrılık İtirafı! Büyük Aşkına Noktayı Koymuştu; Son Durum Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Kuruluş Osman Dizisinden Bir İsim Daha Ayrıldı! Bu Gidiş Hiç Hayırlı Değil! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Beyinler Yandı! Neler Oluyor? mask
Kuruluş Osman Dizisinden Bir İsim Daha Ayrıldı! Bu Gidiş Hiç Hayırlı Değil! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Beyinler Yandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız 34. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 34. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Derin Ömrünü Tamamladı! “Eyşan Modu Açılmış” Son 8 Dediler, Ortalığı Karıştırdılar! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Ömrünü Tamamladı! “Eyşan Modu Açılmış” Son 8 Dediler, Ortalığı Karıştırdılar! Neler Oluyor?
Emanet 334. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 334. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 10 Mart Mahkum Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 10 Mart Mahkum Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 127. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 127. Bölüm Full İzle! 10 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağla Şıkel 18’liklere Taş Çıkardı; Fizik Şov Yaptı! Transparan Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Her Yeri Belli Oldu! mask
Çağla Şıkel 18’liklere Taş Çıkardı; Fizik Şov Yaptı! Transparan Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Her Yeri Belli Oldu!
Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… mask
Baba Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Hayranları Yıkılacak; Her Şey Yerle Bir Olacak! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
Ebru Yaşar Kafaları Duvarlara Vurdurdu! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor! “Yok Artık” mask
Ebru Yaşar Kafaları Duvarlara Vurdurdu! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor! “Yok Artık”
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Alev Alev Yaktı! “Ateşli” Yorumlar Gırla Geldi; Açılıp Saçıldı! Tüm Cesaretini Kanıtladı! mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Alev Alev Yaktı! “Ateşli” Yorumlar Gırla Geldi; Açılıp Saçıldı! Tüm Cesaretini Kanıtladı!
Aziz Dizisinin Dilruba’sından Yürek Hoplatan Üstsüz Paylaşım! Sırtının En İnce Ayrıntısına Kadar Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Akılları Başlardan Aldı! mask
Aziz Dizisinin Dilruba’sından Yürek Hoplatan Üstsüz Paylaşım! Sırtının En İnce Ayrıntısına Kadar Kanıtladı! Alev Alev Yaktı; Akılları Başlardan Aldı!
Asla Çirkin Olmayan, Cazibeli Burçlar Hangisidir? İşte Sabırsız Ve Öfkeli O Burç… mask
Asla Çirkin Olmayan, Cazibeli Burçlar Hangisidir? İşte Sabırsız Ve Öfkeli O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status