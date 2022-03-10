Masumlar Apartmanı Dizisinde Bebek Haberi Cinnet Geçirtti! Kocasına Bir Kez Bile Dokunmadı Ama Yaşananlar Sinir Krizi Yaşattı!
TRT1 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile adeta yeri göğü inletti. Geçtiğimiz salı ekranlara gelen 61. son bölümü ile herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı dizisi, dizide yer alan bir detaylaysa seyircisini adeta şoke etti. İşte sevilen dizi Masumlar Apartmanından son detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile adeta yeri göğü inletti. Geçtiğimiz salı ekranlara gelen 61. son bölümü ile herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı dizisi, dizide yer alan bir detaylaysa seyircisini adeta şoke etti. Gülben’in hamile kalmasına takılan Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicisi, hemen harekete geçti! Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin 61. son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı dizisinin 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisi Gülben hamile mi? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 16:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.