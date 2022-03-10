Masumlar Apartmanı Dizisinde Bebek Haberi Cinnet Geçirtti! Kocasına Bir Kez Bile Dokunmadı Ama Yaşananlar Sinir Krizi Yaşattı!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile adeta yeri göğü inletti. Geçtiğimiz salı ekranlara gelen 61. son bölümü ile herkesi şoke eden Masumlar Apartmanı dizisi, dizide yer alan bir detaylaysa seyircisini adeta şoke etti. Gülben’in hamile kalmasına takılan Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicisi, hemen harekete geçti! Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin 61. son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı dizisinin 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisi Gülben hamile mi? İşte, detaylar…

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