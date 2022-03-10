Kuruluş Osman Dizisinden Bir İsim Daha Ayrıldı! Bu Gidiş Hiç Hayırlı Değil! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Beyinler Yandı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının reyting canavarı yapımı olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son günlerde oyuncu ayrılıkları ile gündeme gelen Kuruluş Osman dizisi, dün ekranlara gelen 85. bölümünde sevilen bir karakterine daha veda etti. İşte ayrılıkların durmağı Kuruluş Osman dizisinden son gelişmeler...
ATV ekranlarının reyting canavarı yapımı olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son günlerde oyuncu ayrılıkları ile gündeme gelen Kuruluş Osman dizisi, dün ekranlara gelen 85. bölümünde sevilen bir karakterine daha veda etti. Bu veda ile seyircisini bir hayli üzen Kuruluş Osman dizisi, yeni karakterleri ile de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisinden hangi oyuncu ayrıldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Mar 2022 - 16:36 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.