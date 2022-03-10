Kuruluş Osman Dizisinden Bir İsim Daha Ayrıldı! Bu Gidiş Hiç Hayırlı Değil! Öyle Bir Yapımla El Sıkıştı Ki, Beyinler Yandı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının reyting canavarı yapımı olan Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son günlerde oyuncu ayrılıkları ile gündeme gelen Kuruluş Osman dizisi, dün ekranlara gelen 85. bölümünde sevilen bir karakterine daha veda etti. Bu veda ile seyircisini bir hayli üzen Kuruluş Osman dizisi, yeni karakterleri ile de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisinden hangi oyuncu ayrıldı? İşte, detaylar…

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