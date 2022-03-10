Hadise’den Makyajsız Şok Paylaşım! En Doğal Haliyle Paylaştı; Sosyal Medya Karıştı! “Bu Kadarı Da Pes!”

Şimdilerde verdiği kilolar ve evlilik hazırlığı içerisinde olması nedeniyle magazin basının gündeminden bir türlü düşmeyen Hadise’den yine gündem yaratacak yeni bir hamle geldi. Rakiplerine adeta meydan okuyan Hadise, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir hayli şaşırttı. Fotoğrafı detaylı bir şekilde inceleyen Hadise hayranları ise, ünlü ismin kameralar karşısına bu şekilde çıkmasına da bir hayli şaşırdı. Peki, Hadise ne paylaştı? Hadise paylaşımında ne giydi? İşte, detaylar…

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