Hadise’den Makyajsız Şok Paylaşım! En Doğal Haliyle Paylaştı; Sosyal Medya Karıştı! “Bu Kadarı Da Pes!”
Şimdilerde verdiği kilolar ve evlilik hazırlığı içerisinde olması nedeniyle magazin basının gündeminden bir türlü düşmeyen Hadise’den yine gündem yaratacak yeni bir hamle geldi. Rakiplerine adeta meydan okuyan Hadise, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir hayli şaşırttı. Görenlerin şaşırtan Hadise'nin makyajsız paylaşımının detayları haberimizde...
Şimdilerde verdiği kilolar ve evlilik hazırlığı içerisinde olması nedeniyle magazin basının gündeminden bir türlü düşmeyen Hadise’den yine gündem yaratacak yeni bir hamle geldi. Rakiplerine adeta meydan okuyan Hadise, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir hayli şaşırttı. Fotoğrafı detaylı bir şekilde inceleyen Hadise hayranları ise, ünlü ismin kameralar karşısına bu şekilde çıkmasına da bir hayli şaşırdı. Peki, Hadise ne paylaştı? Hadise paylaşımında ne giydi? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.