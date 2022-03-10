- 10 Mar 2022 - 16:41

Gönül Dağı Dizisinde O İsim Pılını Pırtını Topladı! Kendi İsteğiyle Her Şeyi Bitirme Kararı Aldı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!

TRT1 ekranlarının sıcacık aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, bombayı patlattı. Bir süredir ayrılıklar ile gündeme gelen Gönül Dağı dizisi, yeni bir oyuncusu ile daha yollarını ayıracağını yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile adeta gözler önüne serdi. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili son detaylar...

TRT1 ekranlarının sıcacık aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, bombayı patlattı. Bir süredir ayrılıklar ile gündeme gelen Gönül Dağı dizisi, yeni bir oyuncusu ile daha yollarını ayıracağını yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile adeta gözler önüne serdi. Gönül Dağı izleyenlerini bir hayli üzen bu ayrılık, Ramazan ve Asuman çiftinin hayranlarını ise, bir hayli sevindirdi! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…

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10 Mar 2022 - 16:41 - Magazin

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