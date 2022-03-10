Yargı Dizisinin Ceylin’inden Ayrılık İtirafı! Büyük Aşkına Noktayı Koymuştu; Son Durum Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Ekranların sevilen ve desteklenen kadın oyuncularından biri haline gelmiş olan Pınar Deniz, ilk kez özel yaşamına dair konuştu. Geçtiğimiz ay ayrıldığı Yiğit Kirazcı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Pınar Deniz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların sevilen ve desteklenen kadın oyuncularından biri haline gelmiş olan Pınar Deniz, ilk kez özel yaşamına dair konuştu. Geçtiğimiz ay ayrıldığı Yiğit Kirazcı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, samimiyetiyle de hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peki, Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden yarıldı? Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 16:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.