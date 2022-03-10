Yargı Dizisinin Ceylin’inden Ayrılık İtirafı! Büyük Aşkına Noktayı Koymuştu; Son Durum Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Ekranların sevilen ve desteklenen kadın oyuncularından biri haline gelmiş olan Pınar Deniz, ilk kez özel yaşamına dair konuştu. Geçtiğimiz ay ayrıldığı Yiğit Kirazcı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, samimiyetiyle de hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peki, Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı neden yarıldı? Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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