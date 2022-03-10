Seren Serengil’in Başına Sonunda Bu da Geldi! Mahkemeden Çıkan Karar Ağızları Açık Bıraktı! Ortalık Çok Fena Karışacak!
Bir süredir davalık olmaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek, devam eden mahkemenin bir duruşmasını daha ardında bıraktı. O duruşmaya damga vuran ise, savunma esnasında Yaşar İpek’in Seren Serengil’e söylediği sözler oldu. İşte mahkemede yaşanan olayların ayrıntıları...
Bir süredir davalık olmaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek, devam eden mahkemenin bir duruşmasını daha ardında bıraktı. O duruşmaya damga vuran ise, savunma esnasında Yaşar İpek’in Seren Serengil’e söylediği sözler oldu! Peki, Yaşar İpek mahkemede eski eşi Seren Serengil ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Mar 2022 - 16:45 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.