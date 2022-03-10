Seren Serengil’in Başına Sonunda Bu da Geldi! Mahkemeden Çıkan Karar Ağızları Açık Bıraktı! Ortalık Çok Fena Karışacak!

Bir süredir davalık olmaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek, devam eden mahkemenin bir duruşmasını daha ardında bıraktı. O duruşmaya damga vuran ise, savunma esnasında Yaşar İpek’in Seren Serengil’e söylediği sözler oldu! Peki, Yaşar İpek mahkemede eski eşi Seren Serengil ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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