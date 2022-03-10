- 10 Mar 2022 - 20:13

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece Kötü Haberi Bizzat Kendi Verdi! Gözyaşları İçerisinde Finalini Açıklamıştı; Gerçekleri Bir Bir Ortaya Çıkardı! Meğer…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece gündeme bomba gibi düştü. Skandal bir itirafta bulunan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde ise içerisinde bulunduğu bir projenin gözyaşları içerisinde finalini duyurmuştu. Sitemiyle sosyal medyayı sallayan Eda Ece’den gelen yeni açıklama ise sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma dizisiyle ününü her sezonda beşe katlayan Eda Ece, Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Her sözü ayrı bir olay yaratan ve sosyal medyada büyük bir etki bırakan Eda Ece, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 20:13 Ankara- Yaşam

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