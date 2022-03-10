Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece Kötü Haberi Bizzat Kendi Verdi! Gözyaşları İçerisinde Finalini Açıklamıştı; Gerçekleri Bir Bir Ortaya Çıkardı! Meğer…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece gündeme bomba gibi düştü. Skandal bir itirafta bulunan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde ise içerisinde bulunduğu bir projenin gözyaşları içerisinde finalini duyurmuştu. Sitemiyle sosyal medyayı sallayan Eda Ece’den gelen yeni açıklama ise sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma dizisiyle ününü her sezonda beşe katlayan Eda Ece, Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Her sözü ayrı bir olay yaratan ve sosyal medyada büyük bir etki bırakan Eda Ece, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.