Hülya Avşar’ın Kucağına Oturmuştu! Küçük İbo’nun Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!

Sadece 12 yaşındayken çıkardığı albümü ile şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Küçük İbo, 90’ların sonlarına adeta damga vurmuştu. O günlerde Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla da bir hayli gündem olan Küçük İbo, o görüntülerin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Şimdilerde 37 yaşında olan Küçük İbo, o günleri ilk kez değerlendirdi ve çok önemli bir itirafta bulundu. Peki, Küçük İbo geçmişi ile ilgili ne dedi? Küçük İbo ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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