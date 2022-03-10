Hülya Avşar’ın Kucağına Oturmuştu! Küçük İbo’nun Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!
Sadece 12 yaşındayken çıkardığı albümü ile şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Küçük İbo, 90’ların sonlarına adeta damga vurmuştu. O günlerde Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla da bir hayli gündem olan Küçük İbo'nun son hali ve detaylar haberimizde...
Sadece 12 yaşındayken çıkardığı albümü ile şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Küçük İbo, 90’ların sonlarına adeta damga vurmuştu. O günlerde Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla da bir hayli gündem olan Küçük İbo, o görüntülerin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Şimdilerde 37 yaşında olan Küçük İbo, o günleri ilk kez değerlendirdi ve çok önemli bir itirafta bulundu. Peki, Küçük İbo geçmişi ile ilgili ne dedi? Küçük İbo ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 16:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.