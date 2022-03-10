- 10 Mar 2022 - 20:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Yapımcısı Değişiyor! Yeniden Döndüğünü Oktay Kaynarca Duyurdu! Savaşa Hazır Olun, Kıyamet Günü Yakındır…

ATV Ekranlarının en sevişen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini bekleyenler büyük müjde resmen verildi! Oktay Kaynarca yeniden ekranlara döndüğünü duyuran bir paylaşım yaparak ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi; “Vaziyet alın! Kıyamet yakındır” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 200. Bölümü ekranlara getirmeden veda etmek zorunda kalmıştı. Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. Bölümü yapım ve ATV arasında çıkan bir krizden dolayı yayınlanmamıştı. Baba Parası isimli bir film ekranlara gelince seyircilerin ağzı açık kalmıştı! Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisine büyük müjde verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 20:15 Ankara- Yaşam

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