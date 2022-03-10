Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Yapımcısı Değişiyor! Yeniden Döndüğünü Oktay Kaynarca Duyurdu! Savaşa Hazır Olun, Kıyamet Günü Yakındır…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 200. Bölümü ekranlara getirmeden veda etmek zorunda kalmıştı. Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. Bölümü yapım ve ATV arasında çıkan bir krizden dolayı yayınlanmamıştı. Baba Parası isimli bir film ekranlara gelince seyircilerin ağzı açık kalmıştı! Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisine büyük müjde verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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