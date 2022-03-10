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10 Mar 2022 - 20:19

Aziz Dizisinin Dilruba’sından Of Çektiren Üstsüz Paylaşım! Alev Alev Yaktı; Sosyal Medya Karıştı! Aziz Şimdi Buna Ne Diyecek?

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi hem oyuncularıyla hem de konusuyla ekranlara milyonları kilitlemeye devam ediyor. Dizide Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez ise iç çamaşırsız, üstsüz bir paylaşımda bulundu! Sırtının en ince ayrıntısına kadar gösteren Damla Sönmez, güzelliğiyle milyonları alev alev yaktı! İşte Damla Sönmez’in akılları başlardan alan o paylaşımı…