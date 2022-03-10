Aziz Dizisinin Dilruba’sından Of Çektiren Üstsüz Paylaşım! Alev Alev Yaktı; Sosyal Medya Karıştı! Aziz Şimdi Buna Ne Diyecek?
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisi hem oyuncularıyla hem de konusuyla ekranlara milyonları kilitlemeye devam ediyor. Dizide Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez ise iç çamaşırsız, üstsüz bir paylaşımda bulundu! Sırtının en ince ayrıntısına kadar gösteren Damla Sönmez, güzelliğiyle milyonları alev alev yaktı! İşte Damla Sönmez’in akılları başlardan alan o paylaşımı…
Başrollerinde Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Murat Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecanı ekran başına getiren Aziz dizisinde nelerin olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor. Dizide Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.