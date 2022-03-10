- 10 Mar 2022 - 16:42 G: 10 Mar 2022 - 16:45

Defne Samyeli’den Dekolte Şov! Nefesler Kesildi, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Kalça Dekoltesi Alev Alev Yaktı Geçirdi!

Bir süre önce oyuncu ve sunuculuğu bırakıp şarkıcı olmaya karar veren iki çocuk annesi Defne Samyeli durulmak nedir bilmiyor. Öyle bir poz verdi ki dudaklar uçukladı, nefesler kesildi. Alev alev yaktı geçti.

Şarkıcılık kariyer basamaklarını hızla tırmanan Defne Samyeli son konserinde giydiği kıyafet ile adeta olay kadın oldu. Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan olayı haline gelen başarılı şarkıcının sahne kıyafetinden verdiği kalça dekoltesi ortalığı yaktı geçirdi, izleyiciler şarkılara odaklanamadı.

Adeta herkesin gözünün takılı kaldığı kalça dekoltesiyle yine tarzını konuşturmayı başardı. Her konseri sırasında seçtiği iddialı kıyafetleri ile farklı bir havaya bürünen Defne Samyeli gelmiş geçmiş en özel kıyafetini seçti, bugüne kadarki her şeyi bir çırpıda sildi attı.

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10 Mar 2022 - 16:42 - Magazin

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