Survivor Birsen’in Yarışmadan Kazandığı Miktar Titretti! Acun Ilıcalı Servet Sahibi Edip Evine Yolladı! Şampiyon Olmasa Bile… “Yapma Be Acun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Birsen Bekgöz, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşen Survivor All Star yarışmasından kazandığı parayla milyonları şok içerisinde bırakan Birsen Bekgöz; Acun Ilıcalı’dan aldığı parayla milyonları şok içerisinde bıraktı. Servet sahibi olan Birsen’in şampiyon olmasına gerek bile kalmadı! Birçok kişi ise açıklanan rakamlarla birlikte “Yapma be Acun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem iletişim oyunu hem de dokunulmazlık için büyük bir savaş veren iki takımdan kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise iki ismi daha potaya göndermek zorunda kalmıştı. Mert, Barış, Birsen ve Yasin arasından hayallerine veda eden isimse Birsen olmuştu. Peki, Birsen ne kadar kazandı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.