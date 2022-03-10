Survivor Birsen’in Yarışmadan Kazandığı Miktar Titretti! Acun Ilıcalı Servet Sahibi Edip Evine Yolladı! Şampiyon Olmasa Bile… “Yapma Be Acun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem iletişim oyunu hem de dokunulmazlık için büyük bir savaş veren iki takımdan kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise iki ismi daha potaya göndermek zorunda kalmıştı. Mert, Barış, Birsen ve Yasin arasından hayallerine veda eden isimse Birsen olmuştu. Peki, Birsen ne kadar kazandı?

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