FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı…
FOX TV ekranları yine başaramadı, bir yapım daha ekranlardan silindi, tarihe gömülecek. Daha yeni başlayan Son Nefesime Kadar dizisi için final tarihi belli oldu. Son bölüme sayılı gün…
FOX TV ekranlarından final kararları ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor. Son iki sezondur oldukça büyük bir hevesle giriş yapan başarılı olması beklenen dizilerde istenilen sonuçlar elde edilemeyince bir anda final kararı alınmak zorunda kalınıyor.
Bu sefer de Son Nefesime Kadar dizisi için beklenmedik bir final kararı geldi. Tüm dizi severleri şok eden haber herkesi derinden etkiledi. Kimse bu kadar kısa sürede yayından kaldırılacağına inanmıyordu. O kadar hızlı bir final oldu ki resmen televizyon tarihine geçecek…
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10 Mar 2022 - 16:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.