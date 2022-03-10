- 10 Mar 2022 - 16:54 G: 10 Mar 2022 - 16:57

FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı…

FOX TV ekranları yine başaramadı, bir yapım daha ekranlardan silindi, tarihe gömülecek. Daha yeni başlayan Son Nefesime Kadar dizisi için final tarihi belli oldu. Son bölüme sayılı gün…

FOX TV ekranlarından final kararları ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor. Son iki sezondur oldukça büyük bir hevesle giriş yapan başarılı olması beklenen dizilerde istenilen sonuçlar elde edilemeyince bir anda final kararı alınmak zorunda kalınıyor.

Bu sefer de Son Nefesime Kadar dizisi için beklenmedik bir final kararı geldi. Tüm dizi severleri şok eden haber herkesi derinden etkiledi. Kimse bu kadar kısa sürede yayından kaldırılacağına inanmıyordu. O kadar hızlı bir final oldu ki resmen televizyon tarihine geçecek…

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10 Mar 2022 - 16:54 - Dizi Haberleri

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FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı… mask
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