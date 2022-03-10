- 10 Mar 2022 - 17:07 G: 10 Mar 2022 - 17:08

Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen durmak nedir bilmiyor! Bu seferde yarı çıplak bir şekilde paylaşım yapınca ortalık çok fena karıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşım karşısında “Edep gruptan ayrıldı” yorumunda bulundu! Neredeyse üzerine hiçbir şey giymeyen Gülşen, tepkilerin odak noktası oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her sözü, her tarzı ayrı bir olay olan “Popun Kraliçesi” olarak anılan Gülşen, sahne aldığı konserlerde giydiği kıyafetlerle hayranlarını dehşete düşürüyor. Derin yırtmaçlı, dekolteli ve transparan kıyafetlerle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen’den gelen son paylaşım, ağızların tamamen açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Mar 2022 - 17:07 Ankara- Yaşam

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