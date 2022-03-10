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10 Mar 2022 - 17:07

Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen durmak nedir bilmiyor! Bu seferde yarı çıplak bir şekilde paylaşım yapınca ortalık çok fena karıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşım karşısında “Edep gruptan ayrıldı” yorumunda bulundu! Neredeyse üzerine hiçbir şey giymeyen Gülşen, tepkilerin odak noktası oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…