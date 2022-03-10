Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! En Son Lolipop Yalayan Gülşen, Bu Kez Sakız Patlattı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen durmak nedir bilmiyor! Bu seferde yarı çıplak bir şekilde paylaşım yapınca ortalık çok fena karıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşım karşısında “Edep gruptan ayrıldı” yorumunda bulundu! Neredeyse üzerine hiçbir şey giymeyen Gülşen, tepkilerin odak noktası oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü, her tarzı ayrı bir olay olan “Popun Kraliçesi” olarak anılan Gülşen, sahne aldığı konserlerde giydiği kıyafetlerle hayranlarını dehşete düşürüyor. Derin yırtmaçlı, dekolteli ve transparan kıyafetlerle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen’den gelen son paylaşım, ağızların tamamen açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.