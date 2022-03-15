- 15 Mar 2022 - 23:56

Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Kıt kanaat geçinmek zorunda kalan emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. 2022 yılında zamlı yatacak ikramiye ödemelerinin ilk tarihi belli oldu. İşte, emeklilerin yüzünü güldürecek detaylar…

Milyonlarca emeklinin merakla bekledikleri bayram ikramiyesi müjdeleri peş peşe gelmeye başladı. Geri sayım o beklenen zaman için başladı. Tüm emekliler tarafından emekli ikramiyesi bu yıl ne kadar yatacak sorusu yanıtlarını ararken sonunda beklenen açıklama geldi.

Masaya yatırılan en önemli konulardan bir tanesi olan emekli ikramiyesi zam oranı için tüm oranlar netlik kazanmaya devam ediyor. 2022 yılında ödenecek bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi ve ne kadar olacağı hakkında açıklama vatandaşların yüzlerini güldürdü.

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15 Mar 2022 - 23:56 - Ekonomi

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Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? mask
Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
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