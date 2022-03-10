- 10 Mar 2022 - 17:27 G: 10 Mar 2022 - 17:29

Kıt Kanaat Geçinen Emekliler İçin İlk Tarih ve Rakam Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Kıt kanaat geçinmek zorunda kalan emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. 2022 yılında zamlı yatacak ikramiye ödemelerinin ilk tarihi belli oldu. İşte, emeklilerin yüzünü güldürecek detaylar…

Milyonlarca emeklinin merakla bekledikleri bayram ikramiyesi müjdeleri peş peşe gelmeye başladı. Geri sayım o beklenen zaman için başladı. Tüm emekliler tarafından emekli ikramiyesi bu yıl ne kadar yatacak sorusu yanıtlarını ararken sonunda beklenen açıklama geldi.

Masaya yatırılan en önemli konulardan bir tanesi olan emekli ikramiyesi zam oranı için tüm oranlar netlik kazanmaya devam ediyor. 2022 yılında ödenecek bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi ve ne kadar olacağı hakkında açıklama vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Mar 2022 - 17:27 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kıt Kanaat Geçinen Emekliler İçin İlk Tarih ve Rakam Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? mask
Kıt Kanaat Geçinen Emekliler İçin İlk Tarih ve Rakam Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu! mask
Gülşen Durmak Nedir Bilmiyor; Bu Seferde Yarı Çıplak! “Edep Gruptan Ayrıldı!” Neredeyse Üstüne Hiçbir Şey Giymedi; Olanlar Oldu!
FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı… mask
FOX TV Yine Tutturamadı! Son Nefesime Kadar Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Son bölüm tarihi açıklandı…
Hülya Avşar’ın Kucağına Oturmuştu! Küçük İbo’nun Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor! mask
Hülya Avşar’ın Kucağına Oturmuştu! Küçük İbo’nun Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!
Seren Serengil’in Başına Sonunda Bu da Geldi! Mahkemeden Çıkan Karar Ağızları Açık Bıraktı! Ortalık Çok Fena Karışacak! mask
Seren Serengil’in Başına Sonunda Bu da Geldi! Mahkemeden Çıkan Karar Ağızları Açık Bıraktı! Ortalık Çok Fena Karışacak!
Survivor Birsen’in Yarışmadan Kazandığı Miktar Titretti! Acun Ilıcalı Servet Sahibi Edip Evine Yolladı! Şampiyon Olmasa Bile… “Yapma Be Acun!” mask
Survivor Birsen’in Yarışmadan Kazandığı Miktar Titretti! Acun Ilıcalı Servet Sahibi Edip Evine Yolladı! Şampiyon Olmasa Bile… “Yapma Be Acun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status