Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Mar 2022 - 17:30

Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Kameralar Anbean Kaydedince Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yarışmacıların elinde telefon olduğu iddia edilince; ağızlar açık kaldı. Elinde telefon olduğu iddia edilen yarışmacının kameraları fark edince yaptığı hareket ise “Acun Ilıcalı sinir krizlerine girecek” yorumlarına neden oldu. O görüntü her şeyin sonu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…