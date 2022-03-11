- 11 Mar 2022 - 14:11 G: 11 Mar 2022 - 14:12

Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Nagehan'ın Cebinde, Kameralara Yansıdı! Yakalanınca Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yarışmacıların elinde telefon olduğu iddia edilince; ağızlar açık kaldı. Elinde telefon olduğu iddia edilen yarışmacının kameraları fark edince yaptığı hareket ise “Acun Ilıcalı sinir krizlerine girecek” yorumlarına neden oldu. O görüntü her şeyin sonu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İletişim ve Dokunulmazlık oyununu kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Ailesiyle iletişime geçen Gönüllüler takımı birde kendisini korumaya alınca; Ünlüler takımı karışmıştı. Son bölümde ekranlara gelen bir sahne ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Mar 2022 - 14:11 Ankara- Yaşam

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