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11 Mar 2022 - 14:11

Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Nagehan'ın Cebinde, Kameralara Yansıdı! Yakalanınca Yaptığı Hareket… “Acun Sinir Krizine Girecek!” O Görüntü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yarışmacıların elinde telefon olduğu iddia edilince; ağızlar açık kaldı. Elinde telefon olduğu iddia edilen yarışmacının kameraları fark edince yaptığı hareket ise “Acun Ilıcalı sinir krizlerine girecek” yorumlarına neden oldu. O görüntü her şeyin sonu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…