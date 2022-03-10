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10 Mar 2022 - 17:55

Yasak Elma Dizisinin Ender’i Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Arkası Uzun Önü Kısa Elbisesiyle… “Yandık Be Kadın!” Pembeler İçerisinde…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, güzelliğiyle gündemi salladı, yıktı! Instagram’ı ayağa kaldıran Şevval Sam, arkası uzun önü kısa elbisesiyle; “Yandık be kadın” yorumlarını aldı. Pembeler içerisinde olan Şevval Sam’ın bu paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…