FOX TV O Dizisinin İpini Erken Kesti! Yapımcı, Yönetmen Dinlemedi; Herkesi İşsiz Bıraktı! Final Tarihi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Reyting savaşlarına yenik düşen; Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Misafir, Yalancılar ve Mumları, Kanunsuz Topraklar, Elbet Bir Gün ve Elkızı gibi diziler ekranlardaki macerasına son vermek zorunda kalmıştı. Sevenlerine veda eden bu dizilerin ardından birçok yeni başlayan dizide reytinglerde istenen beklentiyi karşılamamıştı. Geçtiğimiz aylarda ekranlardaki macerasına başlayan ve çok beğenilen bir dizinin iddiası ise resmen fos çıktı! İşte ekranlara veda eden o dizi…

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