- 10 Mar 2022 - 18:22 G: 10 Mar 2022 - 18:24

FOX TV O Dizisinin İpini Erken Kesti! Yapımcı, Yönetmen Dinlemedi; Herkesi İşsiz Bıraktı! Final Tarihi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanan dizilerden bir tanesi daha ekranlara vedasını duyurdu. İpi erkenden kesilen o dizi, milyonları çılgınlar içerisinde bıraktı. Yapımcı, yönetmen ve oyuncuları dinlemeyen kanal, herkesi işsiz bıraktı! O dizinin final tarihi ortaya çıkarken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! İşte FOX TV’nin ipini kestiği o dizi…

Reyting savaşlarına yenik düşen; Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Misafir, Yalancılar ve Mumları, Kanunsuz Topraklar, Elbet Bir Gün ve Elkızı gibi diziler ekranlardaki macerasına son vermek zorunda kalmıştı. Sevenlerine veda eden bu dizilerin ardından birçok yeni başlayan dizide reytinglerde istenen beklentiyi karşılamamıştı. Geçtiğimiz aylarda ekranlardaki macerasına başlayan ve çok beğenilen bir dizinin iddiası ise resmen fos çıktı! İşte ekranlara veda eden o dizi…

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10 Mar 2022 - 18:22 Ankara- Yaşam

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