- 10 Mar 2022 - 18:25 G: 10 Mar 2022 - 18:28

Ankara'da Büyük Protesto! Şoförler Harekete Geçti, Akaryakıt Zamlarına Büyük Tepki! Kontak Kapattılar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde tüm otobüs ve dolmuş şoförleri bir araya gelip, Ankara’nın gelmiş geçmiş en büyük protestosunu gerçekleştirdiler. Akaryakıta gelen zamlardan sonra harekete geçildi, en az 10 TL ücret talep edildi. İşte, o anlar…

Ankara’da özel halk otobüsleri ile minibüs şoförleri bir araya geldi, akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından protesto yapabilmek için kontakları kapattılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen otobüs ile dolmuş şoförleri artan akaryakıt fiyatlarının zamlarından dolayı zarar ettiklerini, ücretlerin en az 10 TL olması için zam yapılmasını talep etti.

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10 Mar 2022 - 18:25 - Ekonomi

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