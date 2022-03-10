Ankara'da Büyük Protesto! Şoförler Harekete Geçti, Akaryakıt Zamlarına Büyük Tepki! Kontak Kapattılar...

Ankara’da özel halk otobüsleri ile minibüs şoförleri bir araya geldi, akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından protesto yapabilmek için kontakları kapattılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen otobüs ile dolmuş şoförleri artan akaryakıt fiyatlarının zamlarından dolayı zarar ettiklerini, ücretlerin en az 10 TL olması için zam yapılmasını talep etti.

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