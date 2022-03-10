Ankara'da Büyük Protesto! Şoförler Harekete Geçti, Akaryakıt Zamlarına Büyük Tepki! Kontak Kapattılar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde tüm otobüs ve dolmuş şoförleri bir araya gelip, Ankara’nın gelmiş geçmiş en büyük protestosunu gerçekleştirdiler. Akaryakıta gelen zamlardan sonra harekete geçildi, en az 10 TL ücret talep edildi. İşte, o anlar…
Ankara’da özel halk otobüsleri ile minibüs şoförleri bir araya geldi, akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından protesto yapabilmek için kontakları kapattılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen otobüs ile dolmuş şoförleri artan akaryakıt fiyatlarının zamlarından dolayı zarar ettiklerini, ücretlerin en az 10 TL olması için zam yapılmasını talep etti.
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10 Mar 2022 - 18:25 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.