Alişan ve Buse Varol'dan Yeniden Üzen Haber! Üç Gün Önce Her Şey Yolundaydı; El Ele Görüntülenmişlerdi! İki Çocukları… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un sosyal medyayı salladılar! Alişan ve Buse Varol’un yeniden ayrıldığı gündeme bomba gibi düşerken; üç önce her şeyin yolunda olduğuna dair yorumlar arka arkaya geldi. Kısa bir süre önce el ele görüntülenen Buse Varol ve Alişan, şimdi yeniden boşanma iddialarıyla anılınca hayranlarının akıllarına ise iki çocuk geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü yalnız başlarına kutlamışlardı. Örnek çift olarak gösterilen Alişan ve Buse Varol’un boşanma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmesi ise soru işaretlerine neden olmuştu. Her paylaşımlarında birbirlerine yer veren Buse Varol ve Alişan’ın son paylaşımları ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.