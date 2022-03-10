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10 Mar 2022 - 20:36

Alişan ve Buse Varol'dan Yeniden Üzen Haber! Üç Gün Önce Her Şey Yolundaydı; El Ele Görüntülenmişlerdi! İki Çocukları… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un sosyal medyayı salladılar! Alişan ve Buse Varol’un yeniden ayrıldığı gündeme bomba gibi düşerken; üç önce her şeyin yolunda olduğuna dair yorumlar arka arkaya geldi. Kısa bir süre önce el ele görüntülenen Buse Varol ve Alişan, şimdi yeniden boşanma iddialarıyla anılınca hayranlarının akıllarına ise iki çocuk geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…