Survivor Ekstra Semih Öztürk İçin Acun Ilıcalı Kararı! Programdan Kovulduğu İddia Edilmişti; Ortalık Yıkıldı! Semih Öztürk Neden Yok, Ayrıldı Mı?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Semih Öztürk hakkında iddialar bitmek tükenmek nedir bilmiyor! Acun Ilıcalı’nın kararıyla programdan ayrıldığı gündeme bomba gibi düşerken; kısa bir süre önce ise kovulduğu konuşulmaya başlanmıştı ama ortalığı yıkacak bir olay gündeme bomba gibi düştü! Meğer Semih Öztürk…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasından sonra ekranlara gelen Ekstra programında ise tüm isimlerin olması ama Semih Öztürk’ün olmaması kafalarda soru işaretine neden olmuştu.
Dikkatleri üzerine çeken Semih Öztürk hakkında skandal bir iddia gündeme geldi ve ortalık yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.