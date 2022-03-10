Kuruluş Osman Dizisinden Umur Bey Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Şahin Ergüney diziden neden ayrıldı? Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı!

Ekranların sevilen yapımı Kuruluş Osman’ın Umur Bey’inin diziden ayrılacak haberlerinin çıkması televizyon dünyasını adeta alt üst etti. Böyle bir haberi kimse beklemiyordu.

Tiyatro oyunculuğu ile herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Şahin Ergüney vedası derin etki yaratacak. Peki, Umur Bey tarihte nasıl bir yere sahipti, diziden neden ayrıldı, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, detaylar…

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