Kuruluş Osman Dizisinden Umur Bey Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Şahin Ergüney diziden neden ayrıldı? Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı!
Kuruluş Osman’ın Umur Bey’inin diziden ayrılık nedeni belli oldu, gören herkes şok geçirdi. Umur Bey’i canlandıran Şahin Ergüney’in ayrılığı tokat etkisi yarattı. İşte, detaylar…
Ekranların sevilen yapımı Kuruluş Osman’ın Umur Bey’inin diziden ayrılacak haberlerinin çıkması televizyon dünyasını adeta alt üst etti. Böyle bir haberi kimse beklemiyordu.
Tiyatro oyunculuğu ile herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Şahin Ergüney vedası derin etki yaratacak. Peki, Umur Bey tarihte nasıl bir yere sahipti, diziden neden ayrıldı, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, detaylar…
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10 Mar 2022 - 21:11 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.