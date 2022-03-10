Esra Erol’un Gözyaşları Sel Oldu, Aktı! Anne – Oğul Yıllar Sonra İlk Defa Bir Araya Geldi! Onlar Ağladı, Milyonlar Ağladı… Anne – Oğlun Açıklı Hikayesi…

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da programına başvuru yapan Murat Kalkar için milyonların yürekleri bir olmuştu. Yaşadığı acı dolu anları bir an olsun sonlandırmak isteyen Murat; daha önce hiç görmediği annesi Asiye’yi bir kere de olsa görmek için eşi Sibel Kalkar ile başvuru yapmıştı.

Murat, uzun yıllar sonra annesinin yaşadığını öğrendi. Bugün canlı yayında karşı karşıya gelen ikili karşısında ne Esra Erol ne milyonlar gözyaşlarına hakim olamadı. Stüdyodaki herkese duygu dolu anlar yaşatan o anlar derin yankı oluşturdu.

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