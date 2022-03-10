Esra Erol’un Gözyaşları Sel Oldu, Aktı! Anne – Oğul Yıllar Sonra İlk Defa Bir Araya Geldi! Onlar Ağladı, Milyonlar Ağladı… Anne – Oğlun Açıklı Hikayesi…
Esra Erol’da programında gözyaşları sel oldu, aktı! Milyonların yürekleri yandı. Böyle bir acı ne görüldü ne duyuldu. Yıllar sonra anne oğul bir araya geldi, milyonlar buruk sevince ağladı. İşte, anne oğlun acı dolu hikayesi…
ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da programına başvuru yapan Murat Kalkar için milyonların yürekleri bir olmuştu. Yaşadığı acı dolu anları bir an olsun sonlandırmak isteyen Murat; daha önce hiç görmediği annesi Asiye’yi bir kere de olsa görmek için eşi Sibel Kalkar ile başvuru yapmıştı.
Murat, uzun yıllar sonra annesinin yaşadığını öğrendi. Bugün canlı yayında karşı karşıya gelen ikili karşısında ne Esra Erol ne milyonlar gözyaşlarına hakim olamadı. Stüdyodaki herkese duygu dolu anlar yaşatan o anlar derin yankı oluşturdu.
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10 Mar 2022 - 21:30 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.