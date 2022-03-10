- 10 Mar 2022 - 21:47 G: 10 Mar 2022 - 21:50

Müge Anlı Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Damadıyla Kaçan Cemile Özdemir Tüm Türkiye’yi Ekran Başına Kilitledi!

Müge Anlı’ya canlı yayından cinnet geçirten olay tüm Türkiye’yi bir anda ekran başına kilitledi. Bir anne kendi öz kızına bunu nasıl yapabilir? Kan donduran o anların detayları ortaya çıktı, Müge Anlı stüdyoyu dağıtmamak için zor dayandı…

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akıl almaz olaylar meydana geldi. Ankara Mamak’ta yaşanan olay resmen herkese cinnet geçirtti. Ekran başındakiler resmen kanalı değiştirmek istedi.

Bir anne kendi doğurduğu evladına bunu nasıl yapabilir dedirten o anlar Müge Anlı’nın canlı yayını kapatmak ve gitmek istemesine neden olacak kadar zor geçti.

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10 Mar 2022 - 21:47 - Müge Anlı Haberleri

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