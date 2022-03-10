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10 Mar 2022 - 21:47

Müge Anlı Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Damadıyla Kaçan Cemile Özdemir Tüm Türkiye’yi Ekran Başına Kilitledi!

Müge Anlı’ya canlı yayından cinnet geçirten olay tüm Türkiye’yi bir anda ekran başına kilitledi. Bir anne kendi öz kızına bunu nasıl yapabilir? Kan donduran o anların detayları ortaya çıktı, Müge Anlı stüdyoyu dağıtmamak için zor dayandı…