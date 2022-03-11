- 11 Mar 2022 - 08:53 G: 11 Mar 2022 - 08:56

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 11 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 11 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün Ankara’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği su altyapı çalışmalarına bugün de devam eden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bugün gerçekleştireceği su kesintilerini de az önce Ankaralılar ile paylaşmış bulunuyor. Peki, ASKİ 11 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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11 Mar 2022 - 08:53 - Yaşam

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