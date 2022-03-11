Ankara elektrik kesintisi! 12 Mart 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?

Ankara 12 Mart 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Şimdilerde fırtınalı havanın etkili olduğu Ankara’da elektrik kesintileri hava muhalefetlerinin de etkisiyle her zamandan daha çok yaşanır oldu. Bu elektrik kesintilerinden haberdar olmak isteyen Ankaralılar müjde ise, Başkent EDAŞ’tan geldi. Peki, 12 Mart 2022 Cumartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 12 Mart 2022 Cumartesi Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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