- 11 Mar 2022 - 23:59

Ankara elektrik kesintisi! 12 Mart 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!  Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 12 Mart 2022  Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Şimdilerde fırtınalı havanın etkili olduğu Ankara’da elektrik kesintileri hava muhalefetlerinin de etkisiyle her zamandan daha çok yaşanır oldu. Bu elektrik kesintilerinden haberdar olmak isteyen Ankaralılar müjde ise, Başkent EDAŞ’tan geldi. Peki, 12 Mart 2022  Cumartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 12 Mart 2022  Cumartesi Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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11 Mar 2022 - 23:59 - Yaşam

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