Ankara'da Hafta Sonu Vatandaşlara Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Hava Geliyor Ki; Resmen Kapkara... Milyonlarca İnsana Uyarı: Evde Kalın! İşte Ankara 12 Mart 2022 Hava Durumu

Bahar aylarını soğuk bir şekilde geçirmeye başlamış olan Türkiye’nin soğuyan havasından nasibini başkent Ankara’da alıyor. Bu haftayı oldukça zorlu geçirecek olan Ankara için uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte dışarı çıkmak zorunda herkesi uyarıyor. Öte yandan o uyarıyı gören Ankaralılar, kendilerini hemen eve kapatmak istiyor! Peki, Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara’da bugün ve yarınki hava durumu nasıl? Ankara’da bugün kar yağacak mı? İşte, Ankara 12 Mart 2022 Cuma hava durumu…