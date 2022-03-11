- 11 Mar 2022 - 23:57

Ankara'da Ekmek Fiyatı ne kadar? Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? İşte 2022 Yeni Ekmek Fiyatları!

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısında, artan girdi maliyetleri nedeniyle Ankara metropol ve ilçelerde pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 2.75 TL'den satılması kararı alındı.

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısında; Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası ve ilgili Belediyelerden temsilciler ile ANKESOB'a bağlı ilgili oda başkanları bir araya geldi.

Komisyona başkanlık yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Ankara metropol ve ilçelerdeki ilgili odalardan gelen ekmek fiyat tarifesi tekliflerinin görüşüldüğü Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu toplantımızda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su ve elektrik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle halihazırda 2.25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatının maliyetinin altında kaldığı, bu nedenle ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınmış ve uygulanan tarifedeki gramı değiştirmeden bu doğrultuda; pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 2.75 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 4.00 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 5.50 TL'den satışının uygulanması oy çokluğu kararı ile kabul edilmiştir." dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Ar, Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilen 'Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi'nin Türkiye Fırıncılar Federasyonuna ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne görüşleri alınmak üzere gönderileceğini ve ardından ANKESOB Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağını sözlerine ekledi.

11 Mar 2022 - 23:57 - Gündem

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