- 17 Mar 2022 - 22:48

"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da seyircinin içinin yağı eridi! Sedat hayatının dayağını yiyince; milyonlar şok içerisinde kaldı! Evire çevire dövülen Sedat’ın ağzı yüzü haş oldu! Birçok kişi ise Sedat’ın dayak yemesine çok mutlu olduklarını dile getirdi ve “Az bile” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan o olay…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde ise yürekler ağızlara geldi. Nalan’ın bebeği kaybetmesinden hemen sonra yaşanan olay ise seyircilerin içlerinin yağını eritti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Mar 2022 - 22:48 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür… mask
Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür…
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesi Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan… mask
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesi Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan…
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Acı Vedası! Seyirci Şokta... Doruk Bile Artık Önüne Geçemedi Diziden Ayrılıyor Mu? Hüngür Hüngür… mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Acı Vedası! Seyirci Şokta... Doruk Bile Artık Önüne Geçemedi Diziden Ayrılıyor Mu? Hüngür Hüngür…
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 15 Mart Baba Dizisi 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Full İzle! 15 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş mask
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!
Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür… mask
Arka Sokaklar Dizisine Zeliş U Dönüşü Yaptı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Yeniden Dönüşünü Duyurdu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Gümbür Gümbür…
Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir? mask
Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesi Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan… mask
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesi Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan…
Survivor Yarışmasında Büyük Maçı Kazanan Takım İfşa Oldu! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya… mask
Survivor Yarışmasında Büyük Maçı Kazanan Takım İfşa Oldu! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya…
Camdaki Kız Dizisinde Acı Çektiren Ayrılık! Seyirciyi Şoka Girdi, Ölümünden Sonra İntiharlar Peş Peşe Geldi! Nalan Çaresiz Kaldı... mask
Camdaki Kız Dizisinde Acı Çektiren Ayrılık! Seyirciyi Şoka Girdi, Ölümünden Sonra İntiharlar Peş Peşe Geldi! Nalan Çaresiz Kaldı...
Survivor Ogeday Pes Etti, Yarışmadan Ayrılıyor! Rakipleri İlk Sırada, Kendisinin Esması Okunmadı! Puanlar Umurunda Olmadı! mask
Survivor Ogeday Pes Etti, Yarışmadan Ayrılıyor! Rakipleri İlk Sırada, Kendisinin Esması Okunmadı! Puanlar Umurunda Olmadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz… mask
Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz…
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor! mask
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş mask
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş
Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi... mask
Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status