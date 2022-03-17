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17 Mar 2022 - 22:48

"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da seyircinin içinin yağı eridi! Sedat hayatının dayağını yiyince; milyonlar şok içerisinde kaldı! Evire çevire dövülen Sedat’ın ağzı yüzü haş oldu! Birçok kişi ise Sedat’ın dayak yemesine çok mutlu olduklarını dile getirdi ve “Az bile” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan o olay…