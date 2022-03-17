"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Camdaki Kız’da seyircinin içinin yağı eridi! Sedat hayatının dayağını yiyince; milyonlar şok içerisinde kaldı! Evire çevire dövülen Sedat’ın ağzı yüzü haş oldu! Birçok kişi ise Sedat’ın dayak yemesine çok mutlu olduklarını dile getirdi ve “Az bile” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan o olay…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde ise yürekler ağızlara geldi. Nalan’ın bebeği kaybetmesinden hemen sonra yaşanan olay ise seyircilerin içlerinin yağını eritti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.