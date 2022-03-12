Seda Sayan 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Herkesi Çatır Çatır Çatlatacak! Çağlar Ökten ile 7.Evlilik Kararı Ağızlar Açık Kaldı! Twitter Ayağa Kalktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun evlenmesi beklenirken; Seda Sayan’ın evlilik kararı alması ise sosyal medya kullanıcılarından “Oğlunu çatır çatır çatlatacak” yorumlarını aldı. Twitter ayağa kalkarken; birçok kişi ise “Bir pes de artık!” sözlerini dile getirdi. Kararını veren Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözüyle olay olan Seda Sayan, sık sık gündeme estetikleriyle geliyordu. Açık açık yaptırdığı her işlemi sevenleriyle paylaşan Seda Sayan, sosyal medya hesabından ise filtreleri paylaşımlarıyla şok etmişti. Giyim tarzıyla ve sözleriyle ağızları açık bırakan Seda Sayan, kısa bir süre önce bir aşka yelken açmıştı. Şimdi ise büyük bir skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.