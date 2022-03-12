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12 Mar 2022 - 13:29

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Herkesi Çatır Çatır Çatlatacak! Çağlar Ökten ile 7.Evlilik Kararı Ağızlar Açık Kaldı! Twitter Ayağa Kalktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun evlenmesi beklenirken; Seda Sayan’ın evlilik kararı alması ise sosyal medya kullanıcılarından “Oğlunu çatır çatır çatlatacak” yorumlarını aldı. Twitter ayağa kalkarken; birçok kişi ise “Bir pes de artık!” sözlerini dile getirdi. Kararını veren Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…