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11 Mar 2022 - 10:53

Seda Sayan’dan Oğlunu Çatır Çatır Çatlatacak Hamle! Twitter Ayağa Kalktı; “Bir Pes De Artık!” Kararını Verdi, Ağızlar Açık Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun evlenmesi beklenirken; Seda Sayan’ın evlilik kararı alması ise sosyal medya kullanıcılarından “Oğlunu çatır çatır çatlatacak” yorumlarını aldı. Twitter ayağa kalkarken; birçok kişi ise “Bir pes de artık!” sözlerini dile getirdi. Kararını veren Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…