- 11 Mar 2022 - 10:53 G: 11 Mar 2022 - 10:56

Seda Sayan’dan Oğlunu Çatır Çatır Çatlatacak Hamle! Twitter Ayağa Kalktı; “Bir Pes De Artık!” Kararını Verdi, Ağızlar Açık Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun evlenmesi beklenirken; Seda Sayan’ın evlilik kararı alması ise sosyal medya kullanıcılarından “Oğlunu çatır çatır çatlatacak” yorumlarını aldı. Twitter ayağa kalkarken; birçok kişi ise “Bir pes de artık!” sözlerini dile getirdi. Kararını veren Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her sözüyle olay olan Seda Sayan, sık sık gündeme estetikleriyle geliyordu. Açık açık yaptırdığı her işlemi sevenleriyle paylaşan Seda Sayan, sosyal medya hesabından ise filtreleri paylaşımlarıyla şok etmişti. Giyim tarzıyla ve sözleriyle ağızları açık bırakan Seda Sayan, kısa bir süre önce bir aşka yelken açmıştı. Şimdi ise büyük bir skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Mar 2022 - 10:53 Ankara- Yaşam

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