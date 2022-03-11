Türkan Şoray'ın Kız Kardeşi Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Nazan Şoray Evli Mi Çocuğu Var Mı?
Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, uzun süre sonra yeniden ekranlara geri döndü. Şarkıcı Alişan tarafından sunulan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray, programda yaptığı samimi açıklamalar ile bir kez daha televizyon izleyicisinin gündemine geldi. Sizde Nazan Şoray ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, uzun süre sonra yeniden ekranlara geri döndü. Şarkıcı Alişan tarafından sunulan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray, programda yaptığı samimi açıklamalar ile bir kez daha televizyon izleyicisinin gündemine geldi. Bu programın ardından Nazan Şoray’ı sıkı takibe alan televizyon izleyicisi, Nazan Şoray’ın yaşı karşısında ise, şaşkına döndü. Peki, Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray kaç yaşında? Nazan Şoray evli mi çocuğu var mı? Nazan Şoray kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 10:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.