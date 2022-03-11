Arka Sokaklar’ın Suzan’ı Aşela Demir Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Aşela Demir Aslen Nerelidir, Hangi Okuldan Mezun Oldu?

Şimdilerde Kanal D ekranlarındaki yerini 16. sezonu ile almaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni transferi ile herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Bugün bomba gibi bir transfer ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, Aşela Demir’i oyuncu kadrosuna dahil etmiş bulunuyor. Arka Sokaklar dizisinde Suzan isimli karakteri canlandıracak olan Aşela Demir, yeni rolüyle ilgili yaptığı açıklama ile de herkesi şaşırtıyor! Peki, Arka Sokaklar’ın Suzan’ı Aşela Demir kaç yaşında? Aşela Demir aslen nerelidir, hangi okuldan mezun oldu? Aşela Demir kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...