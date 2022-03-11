Arka Sokaklar’ın Suzan’ı Aşela Demir Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Aşela Demir Aslen Nerelidir, Hangi Okuldan Mezun Oldu?
Şimdilerde Kanal D ekranlarındaki yerini 16. sezonu ile almaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni transferi ile herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Bugün bomba gibi bir transfer ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, Aşela Demir’i oyuncu kadrosuna dahil etmiş bulunuyor. Sizde Aşela Demir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde Kanal D ekranlarındaki yerini 16. sezonu ile almaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni transferi ile herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Bugün bomba gibi bir transfer ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, Aşela Demir’i oyuncu kadrosuna dahil etmiş bulunuyor. Arka Sokaklar dizisinde Suzan isimli karakteri canlandıracak olan Aşela Demir, yeni rolüyle ilgili yaptığı açıklama ile de herkesi şaşırtıyor! Peki, Arka Sokaklar’ın Suzan’ı Aşela Demir kaç yaşında? Aşela Demir aslen nerelidir, hangi okuldan mezun oldu? Aşela Demir kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 11:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.