- 11 Mar 2022 - 11:16 G: 11 Mar 2022 - 11:21

Murat Cemcir Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Murat Cemcir Aslen Nerelidir, Hangi Okuldan Mezun Oldu?

Şimdilerde yapımcı Necati Kocabay ile arası açılan Murat Cemcir hem arkadaşı hem de çalışanı olan Kocabay ile mahkemelik oldu. Bu davanın konuşulmaya başlamasının ardından magazin takipçilerin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline gelmiş olan Murat Cemcir ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde yapımcı Necati Kocabay ile arası açılan Murat Cemcir hem arkadaşı hem de çalışanı olan Kocabay ile mahkemelik oldu. Bu davanın konuşulmaya başlamasının ardından magazin takipçilerin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline gelmiş olan Murat Cemcir’in yaşamına dair detayları duyanları ise, bu detaylara Cemcir’in davalık olmasından daha çok şaşırdı! Peki, Murat Cemcir kaç yaşında? Murat Cemcir aslen nerelidir, hangi okuldan mezun oldu? Murat Cemcir hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…


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11 Mar 2022 - 11:16 - Magazin

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Murat Cemcir Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Murat Cemcir Aslen Nerelidir, Hangi Okuldan Mezun Oldu? mask
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