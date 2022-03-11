Artankara 8. Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı! Ankara Sanat - Kültür Haberleri...

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’, ATO Congresium’da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları bir araya getirdi. 13 Mart 2022 tarihine kadar açık olacak fuarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kurslarında uzman öğreticilerin hazırladığı eserler ile Ankara Kent Konseyi’nin sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığı stant sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Artankara 8. Çağdaş Sanat Fuarı”, ATO Congresium’da bu yıl da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgün Özkan Yavuz, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici ile çok sayıda sanatseverin katıldığı fuar, Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği Grubunun açılış konseriyle başladı.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’ TEMALI BELMEK ESERLERİ SERGİLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı BELMEK kurslarında uzman öğreticilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler fuarda görücüye çıktı.

29 uzman öğretici tarafından yaklaşık 2 aylık bir çalışmayla ‘İklim Değişikliği’ temasıyla hazırlanan 9 seramik, 4 mozaik ve 15 resimden oluşan toplam 28 özgün esere Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden BELMEK Resim Öğretmeni Fulya Çakır, “Biz kurum olarak iklim ve doğa sorununu işledik. Kendimizi ifade etmek için güzel bir fırsat. Bizim için güzel bir sergi oluyor” derken, BELMEK Resim Öğretmeni Seher Demirci de düşüncelerini, “İklim ve doğa konusunu belirleyip katıldık. Dünyanın yaşadığı sıkıntıları dile getirmek istedik. Burada öğretmen arkadaşlarımız bireysel olarak çalışıp, duygu ve düşüncelerini aktarmak istedi” sözleriyle dile getirdi.

Fuarda BELMEK standı dışında G-10’da yabancı ve yerli genç ve çocuk ressamların ‘benimAnkaram’ resimleri ile renklenen Ankara Kent Konseyi’nin standını gezen sanatseverler de düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Murat Mantini: “Çok güzel bir sergi olmuş. Hoşuma gitti. Hem kadınları teşvik etmek hem de kadınların sanatsal yönünü teşhir açısından çok önemli buluyorum.”

-Vahide Gürsel:“Çok güzel, çok beğendim. Değişik teknik ve değişik disiplinle yapılmış çalışmalar var. Güzel sanatları seviyorum.”

-Fatma Akkuş: “Çok güzel bir sergi olmuş.”

-Özlem Akalın: “Çok beğendim. Arkadaşımın çalışması da yer alıyor sergide. Genel olarak çok güzel bir sergi olmuş.”

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar 13 Mart 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.