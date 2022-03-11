- 11 Mar 2022 - 11:27 G: 11 Mar 2022 - 11:32

Survivor Ogeday Diskalifiye Mi Edildi? Kavganın Görüntüleri Sızdırıldı; Ağızlar Açık Kaldı! Nisa Bölükbaşı Kafasını Duvarlara Vuracak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Ogeday’ın diskalifiye edildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kavga görüntüleri sızdırılırken; ağızlarda kavganın şiddetiyle açık kaldı! Ogeday Girişken’in sevgilisi Nisa’nın ise kafasını duvarlara vuracağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanında ise Ogeday ve Hikmet arasında iplerin gerildiği gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasın Ogeday’ın yarışmadan diskalifiye edildiğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Mar 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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