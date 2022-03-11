Başkent Oda Orkestrası Konser Sezonu Son Sürat Devam Ediyor! Başkent Oda Orkestrası ve Cihat Aşkın Konseri Ne Zaman?

Başkent Oda Orkestrası Konser Sezonu Son Sürat Devam Ediyor. Kurulmuş olduğu 1964’ten beri, amatör ruhu ve gönüllülük esası ile sanat yaşamını sürdüren Başkent Oda Orkestrası, 13 Mart 2022 Pazar akşamı CSO ADA Mavi Salon’da, keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’a, eşlik edeceği ve biletleri ilana çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen bir konserle Ankara’da sanatseverler ile buluşacak.

Şef Şerif Can Ünver yönetiminde gerçekleştirilecek konserde Johann Sebastian Bach, Giuseppe Tartini, Jean Sibelius, Edward Elgar, Kara Karayev’in eserlerinden oluşan bir program Ankara’lı dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Orkestra sezonu 23 Ocak akşamı Ankara’da kar fırtınasının en yoğun zamanında bile CSO’nun tarihi salonunu tam dolduran sanatseverlerin huzurunda, şef Şerif Can Ünver yönetiminde, Luigi Boccherini’nin viyolonsel konçertosunda CSO Viyolonsel Grup Şef Yardımcısı Onur Şenler’e, eşlik ettiği ve programın ikinci yarısında da Ludwig van Beethoven’in en az çalınan 4 numaralı senfonisini

seslendirdiği konserle açmıştı.

Başkent Oda Orkestrası’nın kurumsal çatısını oluşturmak üzere, 2019 yılında kurulan “Başkent Oda Orkestrası Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği” (BODER)’in ilk etkinliğinde orkestra, L. van Beethoven’in 250. Doğum Yılı Özel Konseri’nde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solisti piyanist Yeşim Gökalp ile Trabzon’dan gelen Olimbera Voice Korosu’na eşlik ederek Beethoven’in Koral Fantezi başlıklı eserini seslendirmiş ve başta Alman Büyükelçiliği’nden olmak üzere övgü dolu yorumlar almıştı.

Dernek pandemi sonrasında, 11 Mart 2022 tarihinde, Prof. Dr. Cihat Aşkın ile genç müzisyenleri buluşturacağı bir Yaylı Çalgılar Çalıştayı ile yeniden etkinliklerine başlıyor.

Başkent Oda Orkestrası Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği, 13 Mart’taki konser sonrasında Mayıs ayında, besteci ve orkestra şefi Artun Hoinic ile genç orkestra şeflerini buluşturacağı bir orkestra şefliği çalıştayı ile etkinliklerine devam edecek. Başkent Oda Orkestrası, çalıştayın kapanışını 15 Mayıs 2022 Pazar günü, katılımcı şefler ile vereceği bir konser ile gerçekleştirecek. Ludwig van Beethoven’in 1 ve 4 numaralı senfonilerinin yer aldığı konseri yönetecek şefler, orkestra tecrübelerini arttırıp, konser verme şansına kavuşurken dinleyiciler de genç ve yetenekli birçok orkestra şefini tanıma imkanı bulacaklar.

Katkı verenleri sayesinde hep daha iyiye doğru ilerleyen ve sanatseverlerin her türlü desteğine açık olan Başkent Oda Orkestrası, bu yaz biri Karadeniz, biri Ege bölgesi olmak üzere iki turne gerçekleştirmeyi planlıyor.