Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Yeni Anlaşması Ortaya Çıktı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, gündemi salladı geçti! Cansu Dere’nin diziden ayrılacağına dair iddialar dizi dünyasını sallamaya devam ederken; ağızları yarım metre açık bırakacak bir gelişme yaşandı! Sadece birkaç bölüm sonra…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecekti ama yayından bir hafta arayla kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Berkay Ateş’in diziden ayrılmasının ardından dizide büyük bir değişim yaşanmaya başlanmıştı. Asya, Aras’ında gitmesiyle birlikte bambaşka birisi olmaya karar vermişti. Cansu Dere’nin değişimi büyük şok yaşatmıştı ama asıl şok Cansu Dere’nin yeni anlaşması oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.