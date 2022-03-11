Sadakatsiz Dizisinden Cansu Dere Ayrılıyor Mu? Yeni Anlaşması Ortaya Çıktı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecekti ama yayından bir hafta arayla kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Berkay Ateş’in diziden ayrılmasının ardından dizide büyük bir değişim yaşanmaya başlanmıştı. Asya, Aras’ında gitmesiyle birlikte bambaşka birisi olmaya karar vermişti. Cansu Dere’nin değişimi büyük şok yaşatmıştı ama asıl şok Cansu Dere’nin yeni anlaşması oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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