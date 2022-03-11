Melisa Aslı Pamuk Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Mustafa Mert Koç İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de seyirci kitlesini büyülemeyi başaran isimlerden biri olan Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisini takipçileri ile paylaşan Melisa Aslı Pamuk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de seyirci kitlesini büyülemeyi başaran isimlerden biri olan Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisini takipçileri ile paylaşan Melisa Aslı Pamuk, bu kez objektiflerin karşısına sevgilisiyle çıktı. Melisa Aslı Pamuk’un o hallerini görenler, ikili arasındaki yaş farkını merak etmeye başladı! Peki, Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında? Melisa Aslı Pamuk kimdir, aslen nereli? Melisa Aslı Pamuk sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
11 Mar 2022 - 12:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.