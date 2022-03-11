- 11 Mar 2022 - 12:49 G: 11 Mar 2022 - 12:54

Survivor Semih Öztürk'ün Eşi Kurretülayn Matur Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Kurretülayn Matur Nereli, Mesleği Nedir?

Göz6 ve Survivor Türkiye yarışmalarına katılması ile tanınan Semih Öztürk’le evli olan Kurretülayn Matur, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti. Acun Medya’nın Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümünün hemen ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Kurretülayn Matur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Göz6 ve Survivor Türkiye yarışmalarına katılması ile tanınan Semih Öztürk’le evli olan Kurretülayn Matur, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti. Acun Medya’nın Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümünün hemen ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Kurretülayn Matur’un paylaşımı sonrası Semih Öztürk’ün şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ekstra’da yer almaması ise, dikkatlerden kaçmadı. Peki, Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kaç yaşında? Kurretülayn Matur nereli, mesleği nedir? Kurretülayn Matur kimdir? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 12:49 - Magazin

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Survivor Semih Öztürk'ün Eşi Kurretülayn Matur Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Kurretülayn Matur Nereli, Mesleği Nedir? mask
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